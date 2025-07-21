Госсоветник РК рассказал о мерах по борьбе с суицидом

— К сожалению, в сентябре прошлого года в Алматы произошла трагедия — две школьницы покончили с собой. В ходе следствия выяснилось, что они подверглись влиянию через социальные сети. Более того, оказалось, что подобный контент используют и другие дети. Это вызвало обеспокоенность: существовала угроза повторения таких случаев. С одной стороны, расследование начали правоохранительные органы, с другой — мы начали обсуждение срочных мер. На уровне Администрации Президента был утвержден план действий, проведены общие собрания с родительскими комитетами. Мы предупредили, что в гаджетах детей могут быть опасные приложения и аккаунты. И действительно, у детей даже второго класса были обнаружены подобные приложения на планшетах, — рассказал Ерлан Карин.

По его словам, доступ к этим приложениям дети получали через современные книги.

— Названия некоторых приложений в переводе с английского означают «сбежать от родителей». Ребенок воспринимает это как игру. Сначала интересная игра, а затем начинается психологическое воздействие, нацеленное на конфронтацию с родителями. В случае с погибшими школьницами выяснилось, что они читали определенные книги. Мы нашли эти книги и обнаружили в книжных магазинах города еще десяток подобных. По обложке и описанию они казались безобидными — про любовь, про отношения между молодежью. Но дети, прочитав их, попадали под влияние идей, переходили в специальные приложения, связанные с героями книг, и в итоге заканчивали жизнь самоубийством. Мы изъяли такие книги из оборота, — отметил он.

Так удалось предотвратить скрытые угрозы через соцсети и не допустить превращения ситуации в эпидемию, подчеркнул Карин.

Также он рассказал о QR-кодах, размещенных в местах скопления школьников, которые помогли выявить множество случаев.

— Проблема упирается в диагностику. Для выявления детей с такими мыслями используются два основных методических опроса — с прямыми и косвенными вопросами. В одних школах анкеты проводятся, в других нет, где-то поверхностно, где-то системно. Мы приняли решение установить в местах, где бывают школьники, QR-коды, ведущие к психологическим центрам. Ранее был запущен телефон доверия «111», доступный для всех пострадавших. С ноября 2023 по ноябрь 2024 года на него поступило 10 тысяч звонков от детей. А на QR-коды за одну неделю тоже 10 тысяч сообщений. Да, 80-90% были отправлены из любопытства, но среди оставшихся 1000 сообщений были дети, оказавшиеся в реальной беде. Мы сразу связались с ними. В результате таких мер количество случаев подросткового суицида в прошлом году сократилось на 17%. Тогда мы охватили 2–3 тысячи школ из 7 тысяч по стране. В этом году охватываем все. Уже сейчас, благодаря QR-кодам, удалось спасти 28 детей, находившихся в критической ситуации, — сообщил Ерлан Карин.

Он также добавил, что по новым нормам на одного психолога приходится не тысяча, а 500 учеников.