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    15:26, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Госсоветник РК провел заседание Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО

    карин
    Фото: Акорда

    Под председательством Государственного советника Ерлана Карина в Алматы прошло заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В заседании приняли участие представители профильных ведомств, руководители национальных комитетов при Нацкомиссии, центров и кафедр ЮНЕСКО, а также представители Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы.

    В ходе заседания обсуждены планы по развитию взаимодействия с всемирной гуманитарной организацией.

    Ерлан Карин подчеркнул, что приоритеты сотрудничества Казахстана с ЮНЕСКО фактически определены Главой государства в его выступлении на III заседании Национального курултая в Атырау. В своем выступлении Президент, отметив членство Казахстана в Комитете Всемирного наследия, дал конкретные поручения по включению культурных и природных объектов наследия нашей страны в Список ЮНЕСКО.

    На апрельском заседании Национального совета по науке и технологиям Глава государства особо отметил большое значение в контексте глобального изменения климата исследований, регулярно проводимых Центральноазиатским региональным гляциологическим центром в Алматы под эгидой ЮНЕСКО.

    В этой связи Госсоветник поручил уполномоченным госорганам отработать вопрос продления срока действия Соглашения между РК и ЮНЕСКО по данному Центру на новый срок.

    карин
    Фото: Акорда

    В ходе заседания исполняющая обязанности главы регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Айгуль Халафова вручила Председателю Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлану Карину оригинал сертификата о включении в Список ЮНЕСКО в 2023 году национального парка «Алтын-Эмель» и заповедника «Барсакельмес», как части транснациональной номинации «Холодные зимние пустыни Турана».

    Теги:
    Культура Госсоветник РК ЮНЕСКО Ерлан Карин
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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