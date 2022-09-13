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Госсоветник провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Сентября 2022, 13:02
Госсоветник провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым, прибывшим с рабочим визитом в Казахстан для участия в предстоящем VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили вопросы текущего и перспективного сотрудничества, включая взаимодействие в сфере продвижения и укрепления межэтнического согласия.

Отдельной темой переговоров стало Послание Президента народу Казахстана. Государственный советник также проинформировал собеседника о ходе реализации политической программы, направленной на строительство Нового Справедливого Казахстана.

В свою очередь Кайрат Абдрахманов отметил ценный опыт полиэтнического Казахстана в укреплении единства и проведении инклюзивной политики интеграции, а также подтвердил готовность ВКНМ и далее расширять сотрудничество с нашей страной в гуманитарном направлении.

Участники встречи договорились продолжать диалог в духе взаимопонимания и конструктивного сотрудничества.


Фото:akorda.kz

ОБСЕ   Акорда   Ерлан Карин   Госсоветник РК  
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