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    15:18, 22 Август 2024 | GMT +6

    Госсоветник провел совещание по вопросам организации работы в сфере внутренней политики

    Госсоветник
    Фото: Акорда

    В Акорде под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло республиканское совещание по вопросам внутренней политики и идеологической работы с участием ответственных работников, руководителей структурных подразделений Администрации Президента, членов Правительства, заместителей акимов областей, гг. Астаны, Алматы и Шымкента, руководителей региональных управлений общественного развития. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся эффективной реализации инициатив Главы государства, организации внутриполитической работы, укрепления межэтнического и межконфессионального согласия, взаимодействия с политическими партиями, творческими союзами, общественными объединениями, иными структурами гражданского общества, информационной и молодёжной политики, а также другие вопросы.

    Ерлан Карин отметил, что реализованные президентские реформы и происходящие в обществе изменения сформировали в стране совершенно новую политическую реальность. Прежде всего, она выражается в широком плюрализме взглядов и позиций. Соответственно, необходим постоянный поиск новых подходов в планировании, координации и организации работы в сфере внутренней политики.

    Карин
    Фото: Акорда

     

    При этом Госсоветник подчеркнул, что главным приоритетом всегда будет обеспечение внутриполитической стабильности, укрепление общенационального единства путём развития общественных коммуникаций и диалога с гражданами.

    По итогам совещания Государственный советник Ерлан Карин дал конкретные поручения ответственным госорганам по совершенствованию работы в сфере внутренней политики, укреплению общественной консолидации на основе выдвинутой Главой государства идеи «Справедливого Казахстана» и общенациональных ценностей.

    Теги:
    Госсоветник РК Другие государственные органы Ерлан Карин
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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