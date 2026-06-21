Госсоветник Ерлан Карин встретился с Саидой Мирзиёевой

Государственный советник Ерлан Карин встретился с Руководителем Администрации Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Ерлан Карин ознакомил Саиду Мирзиёеву с ключевыми направлениями проводимых в Казахстане реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Также он рассказал о работе по формированию новой системы ценностей на основе принципов «Закон и Порядок» и «Таза Қазақстан».

— В ходе встречи собеседники рассмотрели вопросы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, уделив особое внимание дальнейшему укреплению двусторонних связей между Казахстаном и Узбекистаном, — говорится в сообщении.

Фото: Акорда

Напомним, Глава государства принял Руководителя Администрации Президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями о проводимых в двух странах системных политических и социально-экономических преобразованиях.

Глава государства передал теплые пожелания Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Саида Мирзиёева выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи.