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Госсоветник Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

17 Февраля 2023, 15:22
Госсоветник Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В 2023 году по программе «Болашак» выделено всего 555 стипендий, из них 395 стипендий для обучения в магистратуре, 50 стипендий для резидентуры и докторантуры, для прохождения стажировки – 110 стипендий.

На заседании Комиссии рассмотрен вопрос по присуждению стипендии «Болашак» для прохождения стажировок за рубежом.

Решением Комиссии стипендия «Болашак» присуждена 25 казахстанцам.

Следует отметить, что прием документов для получения стипендии «Болашак» будет продолжен до середины сентября текущего года.

По итогам заседания Ерлан Карин дал ряд конкретных поручений.

Фото: akorda.kz


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