Госслужащим Казахстана разрешили зарабатывать на цифровых активах и сдавать жилье в аренду

Законопроект разработан в целях приведения антикоррупционного законодательства в соответствие с нормами Конституции РК.

Согласно нормативного постановления Конституционного Суда от 13 июня 2023 года № 19-НП, статья 13 Закона РК «О противодействии коррупции» признана не соответствующей пункту 4 статьи 26 и пункту 1 статьи 39 Конституции РК в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

В связи с этим, законопроектом предложено уточнить круг должностных лиц, на которых антикоррупционные ограничения, связанные с запретом на занятие деятельностью несовместимой с выполнением государственных функций, не распространяются.

В частности, законопроектом предусмотрены следующие поправки: