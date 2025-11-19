Госслужащим Казахстана разрешили зарабатывать на цифровых активах и сдавать жилье в аренду
Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК», передает корреспондент агентства Kazinform.
Законопроект разработан в целях приведения антикоррупционного законодательства в соответствие с нормами Конституции РК.
Согласно нормативного постановления Конституционного Суда от 13 июня 2023 года № 19-НП, статья 13 Закона РК «О противодействии коррупции» признана не соответствующей пункту 4 статьи 26 и пункту 1 статьи 39 Конституции РК в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.
В связи с этим, законопроектом предложено уточнить круг должностных лиц, на которых антикоррупционные ограничения, связанные с запретом на занятие деятельностью несовместимой с выполнением государственных функций, не распространяются.
В частности, законопроектом предусмотрены следующие поправки:
- уточняется круг должностных лиц, на которых распространяются антикоррупционные ограничения, связанные с запретом на занятие деятельностью несовместимой с выполнением государственных функций (данные ограничения не будут распространяться на лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, являющихся лицами, осуществляющими управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях, коммунальных госучреждениях);
- конкретизируются права лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, для которых данные ограничения не распространяются (данные лица не вправе участвовать в деятельности коммерческой организации, заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, если она препятствует выполнению ими должностных обязанностей, влечет использование служебного имущества или создает конфликт интересов);
- исключается обязательство лиц, занимающих государственную должность и приравненных к ним лиц в передаче в доверительное управление по договору доверительного управления имуществом акций коммерческих организаций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций;
- такими же правами наделяются военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту;
- перечень имущества, не подлежащий передаче в доверительное управление, дополняется цифровыми активами;
- исключаются ограничения для членов Правительства на право не передавать в доверительное управление принадлежащие им облигации и паи паевых инвестиционных фондов, а также снимается запрет на сдачу в аренду имеющегося в их собственности жилья и получение от этого дохода.