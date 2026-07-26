Госслужащим и судебным исполнителям назначили взыскания на 735 тысяч теңге в Жамбылской области

За первое полугодие суды применили денежную меру семь раз — почти втрое реже, чем год назад, передает корреспондент агентства Kazinform.

Взыскания назначали руководителям учреждений, государственным служащим и частным судебным исполнителям, от которых зависело соблюдение административных процедур и исполнение требований суда. В частности, например, в суде отмечают, что подобные меры были применены к руководителю Шуского районного отдела регистрации и земельного кадастра филиала госкорпорации «Правительство для граждан».

Общая сумма семи взысканий составила 735 250 теңге, что заметно меньше, чем годом ранее. За аналогичный период 2025 года административные суды вынесли 20 таких определений на 1 612 120 теңге. Более чем вдвое сократилось и число принятых мер, и их совокупный размер.

Помимо денежных взысканий, суды вынесли 33 частных определения в адрес государственных органов и судебных исполнителей. В областном суде пояснили, что обе меры направлены на исполнение судебных актов и устранение нарушений в работе административных органов.

Ранее мы рассказывали, что в Жамбылской области реальные сроки лишения свободы назначаются чаще среднереспубликанского уровня.