Госслужащих наказали за нарушение сроков оказания услуги в Жамбылской области
Нарушение обнаружили при оформлении филиала общественного объединения в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент произошел при регистрации филиала республиканского общественного объединения по Кордайскому району. После служебного разбирательства к дисциплинарной ответственности привлекли руководителя отдела и главного специалиста департамента юстиции. Оба сотрудника получили выговоры.
Документы на учетную регистрацию поступили в департамент юстиции 2 марта 2026 года. Уже на следующий день сотрудники госоргана приостановили процесс. Они дали заявителям срок до 3 апреля 2026 года на то, чтобы те исправили ошибки или донесли недостающие бумаги.
В итоге недочеты исправлены не были, а госорган отказал организации в регистрации, при этом окончательное решение специалисты приняли только 6 апреля, хотя по закону должны были сделать это раньше — сразу после истечения установленного срока 3 апреля.
В департаменте юстиции этот случай называют единственным фактом нарушения срока оказания государственной услуги за минувшее полугодие.
Всего же за шесть месяцев департамент оказал 2289 государственных услуг. Отказы были вынесены по 299 обращениям.
Ранее сообщалось, что более 1600 работников госорганов РК наказали за нарушения в оказании услуг.