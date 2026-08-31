Госслужащих наказали за участие в азартных играх на 5,7 млн теңге в Акмолинской области

В Шортандинском районе Акмолинской области выявлены факты участия государственных служащих в азартных играх и пари через букмекерские конторы, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

В ходе анализа соблюдения требований антикоррупционного законодательства установлено, что один из госслужащих систематически делал ставки через мобильное приложение букмекерской конторы. Общая сумма пополнений игрового счета превысила 5,7 млн теңге.

По данным прокуратуры, выявлены нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, государственной службе, а также норм служебной этики.

По итогам проверки внесен акт прокурорского надзора. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, проведена профилактическая работа по недопущению подобных нарушений в дальнейшем.

Ранее сообщалось о том, что в Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали более 450 нарушений в сфере государственной службы.