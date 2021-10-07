Госслужащим в ОАЭ предоставят оплачиваемые отпуска для посещения Expo 2020

ДУБАЙ .КАЗИНФОРМ - Государственным служащим в Объединенных Арабских Эмиратах предоставлен специальный оплачиваемый отпуск, который позволит им посетить выставку Expo 2020 Dubai, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство WAM.

В четверг, 7 октября, Департамент государственной поддержки Абу-Даби объявил о том, что для посещения выставки всем сотрудникам правительства будет предоставлен шестидневный оплачиваемый отпуск, который можно будет использовать в любое время в течение периода работы выставки.

«Этот шаг позволит работникам и их семьям осмотреть все достопримечательности всемирной выставки и поучаствовать в обогащении своего опыта на этом мега-мероприятии, которое продлится в Дубае до марта 2022 года», - сообщается в заявлении департамента.

Вслед за этим правители эмиратов Фуджейра и Аджман последовали примеру, также предоставив правительственным служащим шестидневные оплачиваемые отпуска для посещения выставки. А в эмирате Умм аль-Кайвайн госслужащим выделили до восьми дней отпуска.

Решение предоставить отпуск правительственным работникам впервые было принято в Дубае. В сентябре наследный принц эмирата шейх Хамдан бин Мохаммед аль-Мактум объявил, что всем государственным служащим в эмирате будет предоставлен шестидневный отпуск для посещения выставки.

Как отмечается, отпуск был предоставлен с целью предоставить сотрудникам возможность посетить выставку со своими семьями, и изучить различные глобальные решения и инновации, представленные на выставке.

Напомним, 1 октября Объединенные Арабские Эмираты объявили об открытии всемирной выставки Expo 2020 Dubai, которая продлится шесть месяцев. Из-за пандемии COVID-19 выставка была перенесена на 2021 год. Несмотря на это, организаторы оставили название Expo 2020 в целях маркетинга и бренда. Выставка будет посвящена теме «Объединяя умы, создавая будущее» с подтемами «Устойчивость, мобильность и возможности».