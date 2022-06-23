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23 Июня 2022 10:19
Госслужащим отведена особая роль в построении Нового Казахстана – Президент
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК поздравил госслужащих с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».
«Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! В 2003 году Генассамблея ООН приняла решение об учреждении Дня государственного служащего», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .
«Вам отведена особая роль в построении Нового Казахстана. Ключевыми принципами вашей работы должны быть честность, профессионализм, компетентность, открытость. Главная цель деятельности госслужащих – благополучие граждан. Призываю вас в полной мере оправдать доверие народа!» - обратился к госслужащим Президент РК.
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