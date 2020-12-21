Госслужащим, депутатам Парламента и судьям запретили владеть зарубежными счетами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госслужащим, депутатам Парламента и судьям запрещено владеть зарубежными счетами. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При назначении госслужащих на должности им будет даваться 6-месячный срок на закрытие иностранных счетов. Что касается действующих госслужащих, то им также будет предоставляться 6 месяцев со дня введения в действие Закона на закрытие счетов в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан», - сказал Олжас Бектенов на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

При этом, как отметил О. Бектенов, законом определены случаи, когда госслужащие вправе иметь счета в иностранных банках. В числе таких – работа, обучение, стажировка, командировка за рубежом либо прохождение лечения или нахождение за рубежом в качестве законного представителя несовершеннолетнего ребенка.

«Если же госслужащий не желает закрывать счет в иностранном банке, и намерен уйти с госслужбы, то он вправе подать заявление об увольнении по собственному желанию», - заявил первый заместитель председателя Антикоррупционной службы.

Напомним, ранее Олжас Бектенов пояснил введенный запрет на применение условно-досрочного освобождения (УДО) к лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого коррупционного преступления, а также заявил об ужесточении для сотрудников правоохранительных органов и судей наказания за коррупцию.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции.