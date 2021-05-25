Госсекретарь США начал ближневосточное турне с Тель-Авива

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – В Израиль прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен для укрепления режима прекращения огня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на France24.

25 мая, через несколько дней после прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС, в Израиль прилетел госсекретарь США Э. Блинкен. Как ранее отметил политик, поездка будет направлена на поддержку «усилий по укреплению режима прекращения огня».

Как ожидается, в ходе визита американский дипломат встретится с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху, а также президентом Палестины М. Аббасом.

«Э. Блинкен встретится с израильскими лидерами в рамках нашей твердой приверженности безопасности Израиля, а также попытается восстановить связи с палестинцами», - отметил президент США Дж. Байден.

В воскресенье Э. Блинкен подтвердил позицию США о создании двух государств как единственного способа дать израильтянам и палестинцам надежду на то, что они смогут жить «с равными мерами безопасности, мира и достоинства».

Несмотря на то, что визит госсекретаря США происходит в период действия режима прекращения огня, напряженность в Израиле и на палестинских территориях продолжает сохраняться на прежнем уровне.

Так, в понедельник 24 мая в Иерусалиме был застрелен молодой палестинец, который ранее, по сообщениям израильских военных, нанес ножевые ранения двум израильтянам, один из которых был солдатом армии Израиля, передает палестинский информационный портал Wafa. Как выяснилось, нападавшим оказался 17-летний палестинский школьник.

Как сообщается, в ходе своего турне Э. Блинкен также посетит Иорданию и Египет.