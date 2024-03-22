Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил с праздником Наурыз

- От имени Государственного департамента я желаю счастливого Наурыза всем, кто празднует эту древнюю традицию и приход весны. На протяжении веков общины по всему миру, в том числе в Иране и на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии, Европе и за ее пределами, собирались, чтобы отпраздновать обновление природы и наступление нового года. Наурыз дает возможность возобновить значимые отношения, ценить благословение и с нетерпением ждать возможностей, которое принесет будущее. Размышляя о прошедшем годе, мы надеемся, что этот новый год принесет больше мира во всем мире, а также здоровья, процветания и радости, –сообщается в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.