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    19:34, 21 Март 2024 | GMT +6

    Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил с праздником Наурыз

    Энтони Блинкен
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Государственный департамент США официально поздравил все народы Азии и Ближнего Востока с празднованием Наурыза - прихода весны и Нового года , передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на Госдепартамент США.

    - От имени Государственного департамента я желаю счастливого Наурыза всем, кто празднует эту древнюю традицию и приход весны. На протяжении веков общины по всему миру, в том числе в Иране и на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии, Европе и за ее пределами, собирались, чтобы отпраздновать обновление природы и наступление нового года. Наурыз дает возможность возобновить значимые отношения, ценить благословение и с нетерпением ждать возможностей, которое принесет будущее. Размышляя о прошедшем годе, мы надеемся, что этот новый год принесет больше мира во всем мире, а также здоровья, процветания и радости, –сообщается в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

     

    Теги:
    Праздник Наурыз Госсекретарь США Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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