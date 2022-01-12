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Госсекретарь РК разъяснил основной посыл выступления Президента
12 Января 2022 15:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госсекретарь РК Ерлан Карин объяснил, в чем состоит основной посыл выступления Главы государства, передает МИА «Казинформ» со сылкой на Telegram-канал.
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«В чем заключается ключевой посыл вчерашнего выступления Главы государства?Прежде всего, речь Президента символизирует завершение острой фазы борьбы с террористами. Ранее в своих обращениях к нации Глава государства информировал людей обо всех действиях по отражению террористической агрессии и стабилизации ситуации. Нынешним обращением власть в лице Президента не просто окончательно вернула инициативу в свои руки, но и задала новую повестку. Для граждан, общества и элиты было обозначено видение завтрашнего дня. Президентская повестка призвана вдохновить общество, дать надежду, оптимизм и задать конструктивную линию по решению наболевших проблем. Она содержит призыв ко всем принять участие в большом созидательном процессе – построении Нового Казахстана. Данный курс предполагает единение и консолидацию всех здравых общественно-политических сил для движения вперед.
Что означает Новый Казахстан?Это не только обновление госаппарата, как упрощенно представляют некоторые эксперты. Это, в первую очередь, перезагрузка общественных ценностей. Неприятие радикализма, крайних взглядов и действий, укрепление созидательного мотива. Преодоление всевозможных разломов в обществе. Это также означает продолжение поэтапных и системных реформ. Гуманитарное измерение госполитики и ставка на человеческий капитал», - написал Ерлан Карин.
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