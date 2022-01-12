Госсекретарь РК разъяснил основной посыл выступления Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госсекретарь РК Ерлан Карин объяснил, в чем состоит основной посыл выступления Главы государства, передает МИА «Казинформ» со сылкой на Telegram-канал.

« В чем заключается ключевой посыл вчерашнего выступления Главы государства?

Прежде всего, речь Президента символизирует завершение острой фазы борьбы с террористами. Ранее в своих обращениях к нации Глава государства информировал людей обо всех действиях по отражению террористической агрессии и стабилизации ситуации. Нынешним обращением власть в лице Президента не просто окончательно вернула инициативу в свои руки, но и задала новую повестку. Для граждан, общества и элиты было обозначено видение завтрашнего дня. Президентская повестка призвана вдохновить общество, дать надежду, оптимизм и задать конструктивную линию по решению наболевших проблем. Она содержит призыв ко всем принять участие в большом созидательном процессе – построении Нового Казахстана. Данный курс предполагает единение и консолидацию всех здравых общественно-политических сил для движения вперед.