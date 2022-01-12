+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Госсекретарь РК разъяснил основной посыл выступления Президента

12 Января 2022 15:19
Поделиться:
Госсекретарь РК разъяснил основной посыл выступления Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госсекретарь РК Ерлан Карин объяснил, в чем состоит основной посыл выступления Главы государства, передает МИА «Казинформ» со сылкой на Telegram-канал.

Новости по теме
Трагедия, произошедшая в Казахстане, не осталась незамеченной в международном сообществе – Алишер Абдрешев
Акмолинец заключен под стражу за клевету в адрес полицейских Казахстанка - о ситуации с застрявшими туристами в Шардже: Сердце болит за пожилых и детей В азербайджанском экспертном сообществе приветствуют поддержку тюркоязычных стран казахскому народу – Ильгар Велизаде

«В чем заключается ключевой посыл вчерашнего выступления Главы государства?

Прежде всего, речь Президента символизирует завершение острой фазы борьбы с террористами. Ранее в своих обращениях к нации Глава государства информировал людей обо всех действиях по отражению террористической агрессии и стабилизации ситуации. Нынешним обращением власть в лице Президента не просто окончательно вернула инициативу в свои руки, но и задала новую повестку. Для граждан, общества и элиты было обозначено видение завтрашнего дня. Президентская повестка призвана вдохновить общество, дать надежду, оптимизм и задать конструктивную линию по решению наболевших проблем. Она содержит призыв ко всем принять участие в большом созидательном процессе – построении Нового Казахстана. Данный курс предполагает единение и консолидацию всех здравых общественно-политических сил для движения вперед.

Что означает Новый Казахстан?Это не только обновление госаппарата, как упрощенно представляют некоторые эксперты. Это, в первую очередь, перезагрузка общественных ценностей. Неприятие радикализма, крайних взглядов и действий, укрепление созидательного мотива. Преодоление всевозможных разломов в обществе. Это также означает продолжение поэтапных и системных реформ. Гуманитарное измерение госполитики и ставка на человеческий капитал», - написал Ерлан Карин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #ЧП-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Трагедия, произошедшая в Казахстане, не осталась незамеченной в международном сообществе – Алишер Абдрешев
Акмолинец заключен под стражу за клевету в адрес полицейских
Казахстанка - о ситуации с застрявшими туристами в Шардже: Сердце болит за пожилых и детей
В азербайджанском экспертном сообществе приветствуют поддержку тюркоязычных стран казахскому народу – Ильгар Велизаде
Популярное
1 Президент утвердил новый состав Правительства
2 Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
3 Ерлан Баттаков освобожден от должности Управляющего делами Президента РК
4 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
5 «Снимали на видео свои похождения» - 14 мародеров задержали на границе Алматы
6 Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Читайте также
В азербайджанском экспертном сообществе приветствуют поддержку тюркоязычных стран казахскому народу – Ильгар Велизаде
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы
Президент утвердил новый состав Правительства
Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Ерлан Баттаков освобожден от должности Управляющего делами Президента РК
Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
«Снимали на видео свои похождения» - 14 мародеров задержали на границе Алматы
Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив