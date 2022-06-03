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Госсекретарь РК ознакомил сенаторов Франции с содержанием конституционных новелл
3 Июня 2022 17:38

Госсекретарь РК ознакомил сенаторов Франции с содержанием конституционных новелл

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Ерлан Карин встретился с делегацией Сената Франции во главе с председателем парламентской группы дружбы «Франция – Центральная Азия» Эрвэ Морэ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы стороны дали положительную оценку текущему состоянию и перспективам развития стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, в том числе на межпарламентском уровне.

Ерлан Карин подробно ознакомил французских сенаторов с содержанием и значением масштабных конституционных новелл, вынесенных на республиканский референдум 5 июня.

Глава французской делегации Э.Морэ назвал впечатляющей масштабную программу политической модернизации, осуществляемую в Казахстане.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.


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