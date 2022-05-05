5 Мая 2022 18:48

Госсекретарь РК обсудил с экспертами конституционную реформу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня при участии Государственного секретаря Ерлана Карина состоялось экспертное обсуждение «Конституция 2022: основа Второй республики». В дискуссии приняли участие члены Национального совета общественного доверия, ведущие политологи и юристы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Ерлан Карин рассказал о проекте изменений и дополнений в Конституцию, по которому накануне Конституционный совет дал положительное заключение. Государственный секретарь подчеркнул, что конституционная реформа позволит оптимизировать баланс отношений между ветвями власти, расширить участие народа в управлении страной, усилить защиту конституционных прав казахстанцев.

В свою очередь члены Национального совета и политологи поддержали пакет поправок в Конституцию страны. В ходе обсуждения было отмечено, что при разработке данного пакета были учтены предложения и рекомендации членов Национального совета.

По итогам встречи эксперты также акцентировали внимание на том, что конституционная реформа послужит основой системной трансформации действующей политической модели.