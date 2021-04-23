Госсекретарь принял участие в международной конференции, посвященной 125-летию Жазылбека Куанышбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев принял участие в международной научно-практической онлайн-конференции «Овцеводство Казахстана: прошлое, настоящее и перспективы», посвященной 125-летию Жазылбека Куанышбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас нам нелегко. Глобальный кризис, с одной стороны, пандемия, с другой стороны, все это угнетает. По мнению многих экспертов, из глобального кризиса изолированные государства не могут выйти самостоятельно. На что должен опираться в такой ситуации Казахстан? Как нужно бороться с кризисом? Программная статья Елбасы Нурсултана Назарбаева «Социальная модернизация Казахстана: 20 шагов к Обществу Всеобщего Труда» дает конкретные ответы на такие вопросы. Первый Президент РК- Елбасы с помощью этой программы обратился ко всему казахстанскому обществу и обозначил проблему, решение которой поднимет конкурентоспособность нации и сплотит страну в это время, когда нарастает кризис», - сказал Крымбек Кушербаев на конференции.

«Одним словом, для грамотной защиты от различных вызовов нового времени Елбасы предлагает сделать шаг к Обществу Всеобщего Труда. А главный принцип, который в ней заложен, звучит примерно так: «Если будешь трудиться, не покладая рук, достаток придет бесспорно». Говоря о труде, в памяти всплывают имена наших выдающихся граждан. Среди них надо отдать должное, скотоводу, селекционеру, дважды Герою Социалистического Труда Жазылбеку Куанышбаеву, которому в этом году исполнилось бы 125 лет», - добавил госсекретарь.

Он подробно остановился на биографии чабана, ставшего по словам госсекретаря, «степным академиком».

Жазылбек Куанышбаев родился 29 марта 1896 года в селе Коктерек Мойынкумского района Жамбылской области. В 1930 году, когда было создано советское животноводческое товарищество, он одним из первых вошел в него и пас овец. В 1936-1957 годы работал старшим чабаном в совхозах Коктерек, Айдарлы. В 1936 году в числе лучших скотоводов принял участие в казахстанской сельскохозяйственной выставке, которая открылась в Алма-Ате. Вернувшись из этой поездки, он приступил к племенной работе. Вел гибридизацию местных грубошерстных овец с каракульскими овцами.

После Второй мировой войны он возобновил свою работу, выращивая новую группу овец – каракульскую овцу, дающую ценную продукцию. Из года в год росли показатели получения приплода и улучшения качества молока. В 1947 году от каждой отары из ста овец получал 130 ягнят. За этот труд в 1948 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Произведенную каракулевую продукцию очень высоко оценили на международных ярмарках в Дели, Бухаресте, Нью-Йорке, аукционах. За эти успехи в 1958 году во второй раз получил звание Героя Социалистического Труда. В 1957-1965 годах инициировал путь развития Каракульского овцеводства. Дважды избирался депутатом Верховного Совета Республики.

«Мы хотим, чтобы жизнь и нравственность пропагандиста труда, Героя труда Жазылбека Куанышбаева стали частью национальной идеологии. Ведь его пройденный путь и труд-пример героического служения стране», - заключил К. Кушербаев.