Господдержку новых заводов ограничат при наличии действующих производств в РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам развития машиностроения и транспорта, который предусматривает ограничения на предоставление господдержки новым промышленным проектам при наличии действующих производств, создание промышленных кластеров и новые требования для участников специальных экономических зон (СЭЗ), передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ вносит изменения и дополнения в два кодекса и 13 законов. Одной из ключевых новелл стало внедрение механизма оценки баланса производственных мощностей. Он направлен на недопущение предоставления мер государственной поддержки новым проектам в случаях, когда действующие предприятия уже обеспечивают внутренний спрос на соответствующую продукцию.

В сфере машиностроения законом предусмотрены меры по повышению конкурентоспособности отечественных производителей, совершенствованию работы специальных экономических зон и развитию производственных технологий.

Также вводится институт промышленных кластеров. Ожидается, что он позволит предприятиям совместно реализовывать проекты и эффективнее решать вопросы логистики, инфраструктуры и подготовки кадров.

Для участников СЭЗ устанавливаются встречные обязательства. В частности, при строительстве промышленно-инновационных объектов они должны будут использовать товары казахстанского происхождения, а в производстве продукции — отечественное сырье и материалы.

Кроме того, изменения затрагивают соглашения о промышленной сборке компонентов транспортных средств. Новые нормы направлены на увеличение выпуска автомобилей и сельскохозяйственной техники с обязательным использованием шасси, произведенных в Казахстане.

Поправки в авиационной сфере предусматривают регулирование полетов казахстанских воздушных судов в воздушном пространстве иностранных государств, а также механизм временного освобождения авиакомпаний от отдельных требований национального законодательства в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Данные меры направлены в том числе на прохождение Международной оценки безопасности авиации и открытие прямого авиасообщения между Казахстаном и США.

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