Госпитализирована одна из учениц горевшей в Павлодаре школы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Одна из учениц школы № 28 города Павлодара, в которой сегодня произошел пожар, обратилась за медицинской помощью. Школьницу госпитализировали в соматическое отделение больницы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 19.28 в детскую областную больницу обратилась ученица 8 «В» класса, 2007 года рождения, которая обучается в школе № 28 и сегодня присутствовала на занятиях в период возгорания. После эвакуации пошла домой, затем в больницу на процедуры, по возвращении домой почувствовала головную боль», - сообщили в отделе образования города Павлодара.

По данным гороно, родители вызвали скорую помощь. Девочку госпитализировали в соматическое отделение больницы.

«В настоящее время состояние стабильное», - добавил источник.

Напомним, сегодня в 08:04 стало известно о том, что в школе № 28 Павлодара произошёл пожар. В больницу, как сказали в управлении образования, в состоянии шока попала учитель физики. Медики сообщили, что у неё было отравление угарным газом средней степени тяжести. Площадь пожара, по данным огнеборцев, к моменту его ликвидации составила 1220 квадратных метров.