Госорганы стали чаще проигрывать судебные споры с гражданами и юридическими лицами – Минюст РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Специализированные межрайонные административные суды показали свою эффективность. Об этом сообщила вице-министр юстиции РК Алма Муканова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр напомнила, что несколько лет назад вопрос внедрения и функционирования административной юстиции в Казахстане являлся одной из важнейших задач, стоящих перед нашим государством в рамках реализации правовых реформ. Данная задача была решена принятием Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан в 2020 году, а уже 1 июля 2021 года АППК введен в действие.

«Созданные специализированные межрайонные административные суды, рассматривающие дела по обжалованию решений, действий или бездействия административных органов, в том числе и государственных, показали свою эффективность. Одной из отличительных черт административного судопроизводства является введение нового принципа активной роли суда, благодаря которому судье предоставлена возможность быть активным и по собственной инициативе собирать дополнительные доказательства, для правильного и справедливого разрешения дела», - сказала А. Муканова.

По ее словам, за первый год действия нового формата административной юстиции из общего количества оконченных дел, требования истцов удовлетворены полностью или частично по 4 474 делам, или в 52 % случаев, отказано в удовлетворении по 4 085 делам, или в 48 % случаев.

Вице-министр подчеркнула, что до введения в действие Кодекса, государственные органы не имели таких критических показателей проигранных дел в спорах с гражданами и юридическими лицами. Ранее госорганы выигрывали около 85 % гражданских дел.