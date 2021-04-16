Госорганы обяжут разъяснять населению положения законов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственные органы теперь обязаны информировать и разъяснять населению положения законопроектов и принятых законов. Об этом заявила вице-министра юстиции РК Наталья Пан на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр сообщила о внедрении в законотворческий процесс обязательной к проекту закона программы информационного сопровождения и разъяснения.

«Данная программа будет содержать конкретные мероприятия, раскрывающие способы и сроки информирования граждан о предстоящих либо введенных изменениях в законодательстве. Тем самым разъяснение основных положений законопроектов или законов станет систематическим и планомерным», - пояснила Наталья Пан.

Ранее она отметила, что 2 марта текущего года Президентом Республики Казахстан подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества».

«Принятый Закон реформирует и совершенствует отдельные стадии законотворческого процесса. Следует отметить, что новые требования касаются законопроектов, разрабатываемых по инициативе Правительства», - сказала Наталья Пан.

Спикер добавила, что Законом внедряется новая стадия законотворческого процесса, специально предназначенная для консультаций с общественностью.

«На этой стадии уполномоченный государственный орган формирует Консультативный документ. Такой документ будет содержать описание проблем, имеющихся в регулировании отрасли, а также пути их решения. Учитывая, что документ будет в открытом доступе, общественность сможет увидеть реальное положение дел в этой сфере. Граждане вправе соглашаться с подходами госоргана либо предлагать свои обоснованные альтернативные решения таких проблем. При обсуждении консультативного документа особую роль занимает мнение целевых групп, это те лица, интересы которых затрагивает обсуждаемая проблема. Без рассмотрения позиции целевых групп консультативный документ не может пройти на следующую стадию, то есть решение по обсуждаемой проблеме не может быть принято без позиции целевых групп», - пояснила Наталья Пан.

Ранее также сообщалось, что при разработке законопроектов будут проводиться п убличные дебаты.