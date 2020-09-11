Госорганы не нацелены сами выявлять коррупционные риски - Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об анализе коррупционных рисков в государственных органах рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статье 8 Закона «О противодействии коррупции», анализ делится на два вида – внешний и внутренний. Если первый осуществляется Агентством, то второй (внутренний анализ) проводится госорганами, организациями и субъектами квазигосударственного сектора, позволяя им самостоятельно выявлять и устранять имеющиеся коррупционные риски. К сожалению, приходится констатировать, что сегодня институт внутреннего анализа еще недостаточно эффективен. Госорганы не нацелены сами выявлять коррупционные риски, о чем свидетельствует статистика. За четыре года по итогам 10 тысяч внутренних анализов лишь в 175 случаях или 2% сформированы рекомендации», - сообщила советник председателя Агентства по противодействию коррупции Анар Жарова в ходе онлайн-брифинга Antikor News.

Она отметила, что согласно типовым правилам руководитель госоргана может возложить проведение внутреннего анализа на какое-либо должностное лицо или структурное подразделение, либо создать рабочую группу.

«То есть, как мы видим, здесь нет конкретности, что ведет в дальнейшем к размытости ответственности. Возникает необходимость и в периодичности проведения таких анализов. Сейчас она законодательно не установлена, в итоге на деле отдельные госорганы вообще не проводили эту работу аж с 2016 года», - сказала А. Жарова.

Также, по словам советника председателя, не всегда наблюдается активность и в устранении рисков, выявленных Агентством в ходе внешнего анализа.

«Готовые решения по устранению коррупции не исполняются годами. В этой связи Агентство намерено законодательно установить обязательность исполнения рекомендаций внешнего анализа. В данном аспекте хочу акцентировать – своевременно исполняя наши рекомендации, госорган минимизирует коррупционные риски в дальнейшем. В случаях, когда они не исполняются, результаты прямо противоположные», - добавила спикер.

«В Мангистауской области буквально в конце августа осуждена заместитель руководителя территориального департамента Министерства труда и социальной защиты, получавшая на системной основе взятки за незаконное ускорение присвоения инвалидности. Данного факта можно было избежать, если бы уполномоченные органы (Минтруда и Минздрав) своевременно приняли меры по введению заочного освидетельствования при установлении инвалидности, рекомендованные Агентством в 2019 году по итогам внешнего анализа в Минтруда», - привела пример А. Жарова.