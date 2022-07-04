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    11:37, 04 Июль 2022 | GMT +6

    Госорганы должны постоянно анализировать риски - вице-премьер РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совещание по вопросам усиления риска анализа и прогнозной деятельности государственных органов состоялось под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В мероприятии приняли участие центральные государственные органы и акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей. В рамках совещания были заслушаны отчеты госорганов по решению вопросов задолженностей по заработной плате, коммунальных тарифов, регулирования цен на социально значимые товары и продукты, выработки электроэнергии, поставок угля, обеспечения ГСМ, мусорных полигонов и т.д.

    «Даже небольшая проблема, если ее вовремя не решить, может вызвать недовольство населения. Поэтому государственные органы должны постоянно анализировать риски и быть всегда готовыми к их решению», — отметил вице-премьер.

    В ходе совещания Министерству просвещения и акиматам поручено обеспечить своевременность выплаты заработной платы педагогам, Министерству сельского хозяйства — разработать четкий прогноз баланса производства и потребления для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания.

    Ералы Тугжанов отметил, что впереди сезон подготовки детей к учебному году, что также может сопровождаться увеличением расходов населения. Поэтому нужно максимально использовать возможности действующих рыночных инструментов для стабилизации цен.

    По итогам совещания перед всеми государственными органами и акиматами регионов поставлены следующие задачи: не допускать образования задолженности по выплате заработной платы; на постоянной основе анализировать все возможные риски и выработать алгоритм пошаговых действий по решению проблемных вопросов отрасли; в случае наличия проблемных вопросов взять их решение на особый контроль. Также поручено усилить информационную, разъяснительную работу государственных органов, активно продвигать площадки в социальных сетях, а также регулярно отвечать на вопросы населения.

    Фото: primeminister.kz

    Теги:
    Акимат Правительство РК Ералы Тугжанов Главная Правительство
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