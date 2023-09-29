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    12:15, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Госорганы переводят законопроекты через Google – Минюст РК

    Госорганы переводят законопроекты через онлайн-переводчика – Минюст РК
    Фото: из открытых источников

    Министр юстиции Азамат Ескараев заявил, что в ведомстве взялись за написание норм законов на государственном языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Действительно, бывает, что государственные органы готовят законопроекты в первую очередь на русском языке, а затем переводят на государственный язык через приложение Google Translate. Конечно, какое качество будет в таком переводе на государственный язык? Это совершенно не подлежит обсуждению. Это актуальная проблема, которая поднимается уже несколько лет. Поэтому я специально поднял этот вопрос на заседании коллегии. В настоящее время мы предлагаем государственным органам, инициирующим законопроекты, в первую очередь писать нормы закона на казахском языке, а затем при необходимости переводить на другой язык, - сказал Азамат Ескараев в интервью журналистам.

    Тем не менее, министр отметил, что не может требовать от других госорганов писать нормы закона на казахском языке, а только дает рекомендации.

    - В Минюсте мы взяли эту работу в руки. К примеру, в нашей ведомственной группе мы планируем внести изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс на государственном языке, - добавил он.

    Теги:
    Минюст Закон и право Законопроекты
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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