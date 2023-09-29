Госорганы переводят законопроекты через Google – Минюст РК

Министр юстиции Азамат Ескараев заявил, что в ведомстве взялись за написание норм законов на государственном языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Действительно, бывает, что государственные органы готовят законопроекты в первую очередь на русском языке, а затем переводят на государственный язык через приложение Google Translate. Конечно, какое качество будет в таком переводе на государственный язык? Это совершенно не подлежит обсуждению. Это актуальная проблема, которая поднимается уже несколько лет. Поэтому я специально поднял этот вопрос на заседании коллегии. В настоящее время мы предлагаем государственным органам, инициирующим законопроекты, в первую очередь писать нормы закона на казахском языке, а затем при необходимости переводить на другой язык, - сказал Азамат Ескараев в интервью журналистам.

Тем не менее, министр отметил, что не может требовать от других госорганов писать нормы закона на казахском языке, а только дает рекомендации.