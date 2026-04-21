РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:25, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Госорганы Казахстана закупили товаров и услуг на 11,4 трлн тенге

    По итогам 2025 года государственные органы Казахстана приобрели товары, работы и услуги на 11,4 трлн тенге. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков на заседании Мажилиса по вопросам повышения доли казахстанского содержания, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    документы госслужба чиновники пособия
    Фото: gov.kz

    По словам вице-министра, общий объем закупок товаров, работ и услуг субъектов мониторинга за прошлый год составил 32,7 трлн тенге.

    — Государственными органами за 2025 год приобретено товаров, работ и услуг на 11,4 трлн тенге, доля внутристрановой ценности составила 25,7% или 0,9 трлн тенге, из которых объем закупа товаров составил 1,5 трлн тенге с долей внутристрановой ценности 34,5% или 0,5 трлн тенге, — сказал Сапарбеков.

    Он отметил, что для поддержки отечественных производителей в системе госзакупок предусмотрены изъятия из национального режима, установлен объем авансовых платежей на уровне 30%, увеличены сроки поставки товаров, а также утверждены требования по оперативной оплате договоров.

    В Министерстве подчеркнули, что данные меры направлены на расширение участия казахстанских производителей в государственных закупках и увеличение доли местного содержания.

    Ранее прокуратура раскрыла схему схема хищения денежных средств в размере 928 млн тенге через государственную ветеринарную службу.

    Теги:
    Министерство промышленности и строительства Заседание Мажилиса Мажилис
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают