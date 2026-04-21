Госорганы Казахстана закупили товаров и услуг на 11,4 трлн тенге

По словам вице-министра, общий объем закупок товаров, работ и услуг субъектов мониторинга за прошлый год составил 32,7 трлн тенге.

— Государственными органами за 2025 год приобретено товаров, работ и услуг на 11,4 трлн тенге, доля внутристрановой ценности составила 25,7% или 0,9 трлн тенге, из которых объем закупа товаров составил 1,5 трлн тенге с долей внутристрановой ценности 34,5% или 0,5 трлн тенге, — сказал Сапарбеков.

Он отметил, что для поддержки отечественных производителей в системе госзакупок предусмотрены изъятия из национального режима, установлен объем авансовых платежей на уровне 30%, увеличены сроки поставки товаров, а также утверждены требования по оперативной оплате договоров.

В Министерстве подчеркнули, что данные меры направлены на расширение участия казахстанских производителей в государственных закупках и увеличение доли местного содержания.

Ранее прокуратура раскрыла схему схема хищения денежных средств в размере 928 млн тенге через государственную ветеринарную службу.