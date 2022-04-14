Госорганам поручили сократить расходы на канцелярскую бумагу в три раза

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Глава государства поручил сократить бюджетные расходы на канцелярскую бумагу и сопряженные с ней товары в три раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата.

«Обеспечить сокращение бюджетных расходов на канцелярскую бумагу и сопряженные с ней товары в три раза», - говорится в тексте Указе Президента.

Глава государства постановил определить принципы дебюрократизации, в частности отмечается, что «цифровизация по умолчанию – приоритет всестороннего взаимодействия государственных органов с гражданами, бизнесом и между собой в цифровом формате».

Как ранее сообщили в пресс-службе МИИР, в 2021 году для использования на внутреннем рынке в Казахстан завезли 20,4 млн упаковок (51 тысяча тонн) офисной бумаги формата А4. 61% объема (31,3 тыс. тонн) был импортирован из РФ, 30% (15,1 тысячи тонн) – из Турции, 8% (4 тысячи тонн) – из КНР. По итогам 2021 года средняя оптовая цена за пачку А4 составила 1,5 тысячи тенге. К марту 2022 года цены выросли в среднем на тысячу тенге, или 67%.