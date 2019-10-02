Госнаграды вручил глава МВД пожарным и полицейскому за мужество при пожаре в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Государственные награды по поручению Главы государства 6 пожарным и полицейскому вручил министр внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев, прибывший в Туркестан с рабочим визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Официальная церемония награждения прошла в здании ДП Туркестанской области. Медалью «Ерлігі үшін» за проявленные мужество и героизм награждены 4 пожарных и полицейский ДП Туркестанской области: Алимкулов Бакдаулет, Джумабаев Куралбек, Сайдахметов Рустем, Убайдиллаев Баглан и майор полиции Канат Ракишев.









Кроме того, подполковник полиции Усербаев Ермек и лейтенант полиции Алекешев Кайрат приказом министра внутренних дел награждены медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін».

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев поблагодарил награжденных за безупречное исполнение своих служебных обязанностей при ликвидации чрезвычайной ситуации.

«Уверен, что на примере наших коллег, которых мы сегодня чествуем, сотрудники органов внутренних дел будут и впредь достойно исполнять свой служебный долг по обеспечению правопорядка, безопасности и спокойствия наших граждан», - сказал министр.

Также министр Ерлан Тургумбаев посетил дом сотрудника ДЧС Туркестанской области подполковника гражданской защиты Абдугаппарова Бахытжана и вручил ему знак высшей степени отличия орден «Айбын» 2-ой степени. При тушении пожарный получил тяжелые травмы, трое суток находился в реанимации, затем был переведен в обычную палату, продолжает амбулаторное лечение дома.









Министр поблагодарил подполковника Б. Абдугаппарова и его семью за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара и спасении людей, а также пожелал скорейшего выздоровления. Ранее Бахытжан Абдугаппаров особо отличился при спасении граждан в Арыси.

Напомним, 10 сентября в гостинице «Royal grand hotel» произошел пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДЧС и полиции сразу же оцепили близлежащую территорию и эвакуировали 50 посетителей и сотрудников гостиницы. В ходе эвакуации майор полиции Канат Ракишев, проявив бдительность и рискуя собственной жизнью, вынес из огня двух профессоров из Турции и маленькую девочку, которые не смогли самостоятельно выйти из здания, охваченного огнем.

В завершение рабочей поездки глава МВД провел совещание с личным составом и ознакомился с работой областной полиции. Также генерал-лейтенант Ерлан Тургумбаев посетил здание вновь открытого фронт-офиса при департаменте и обратил особое внимание на важность новых форматов работы с населением, совершенствование взаимодействия с обществом, открытость и прозрачность, а также переход полиции на новую сервисную модель.