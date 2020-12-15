Госнаграды получили семьи погибших полицейских в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева начальник департамента полиции Нур-Султана в канун Дня Независимости вручил государственные награды семьям погибших полицейских. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за добросовестное исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны медалью «Ерлігі үшін» посмертно награжден подполковник полиции Арман Аманов. Награда передана его супруге Айман Амановой.

Медали «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» вручены посмертно родным и близким погибших. Раушан Жанжуманова получила награду за погибшего супруга - сторожа Центрального госпиталя с поликлиникой МВД Амангельды Жанжуманова, Алма Кентаева - за супруга Ахметкалей Кентаева - водителя КУИС МВД РК. Сын Кенжегуль Сатхожиной Асет получил медаль за погибшую маму - начальника отдела организационно-кадровой и юридической работы РГП «Информационно-производственный центр» МВД РК.

«Будучи до конца преданными своей профессиональной службе они отдали жизни, стремясь сохранить благополучие граждан. Мы всегда будем помнить и чтить память погибших, для нас они навечно останутся людьми мужественными и благородными», - сказал Ержан Саденов.