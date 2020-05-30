Госкомиссию по реабилитации жертв политических репрессий поручил создать Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сайте Акорды опубликовано обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода. Об этом передает МИА «Казинформ».
Уважаемые соотечественники!
Политические репрессии 20-50-х годов XX века – печальная страница в истории нашего народа.
С обретением Независимости Казахстан на государственном уровне принял меры по увековечиванию памяти жертв этой трагедии.
В 1993 году принят Закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий».
В 1997 году Указом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий.
Все мы помним, какой колоссальный урон нанес «большой террор» народам, проживавшим на территории советского государства. За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского Союза.
Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны.
В числе невинно осужденных такие видные государственные и политические деятели, как А. Бокейхан, А. Байтурсынулы, М. Тынышпаев, М. Дулатулы, Т. Рыскулов, М. Жумабаев, С. Сейфуллин, И. Жансугуров, Б. Майлин, С. Асфендияров и многие другие.
Скорбным символом жестокости и цинизма тех лет стал Акмолинский лагерь жен изменников родины («АЛЖИР»), куда этапировали близких родственников, жен и детей политических заключенных.
Сегодня мы с горечью вспоминаем и тех, кто погиб от голода в годы коллективизации, либо был вынужден покинуть свою родину. Эта беда постигла около трех миллионов человек.
Память о колоссальных человеческих жертвах и жестоком драматизме тех лет оставила трагический след в сердце каждого казахстанца.
Для многих народов, пострадавших от тоталитаризма, казахская земля стала настоящим домом. Мужество и терпение наших предков позволили достойно пройти тяжелейшие испытания и сплотиться в единую нацию.
Установленные сегодня в регионах республики монументы «Қазақ халқына мың алғыс» свидетельствуют о проявлении благодарности гуманизму и мудрости казахского народа.
Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено создать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий.
Бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша Независимость.
В этот печальный день долг каждого из нас – отдать дань уважения всем, кто безвинно пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия.
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