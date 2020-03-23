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Госкомиссия должна определить порядок привлечения Вооруженных Сил к дезинфекции улиц – глава государства

23 Марта 2020 14:06
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Госкомиссия должна определить порядок привлечения Вооруженных Сил к дезинфекции улиц – глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственная комиссия также должна определить порядок привлечения Вооруженных Сил к дезинфекции улиц в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и других крупных городах. Такое поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Государственная комиссия также должна определить порядок привлечения Вооруженных Сил к дезинфекции улиц в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и других крупных городах. Акиматы располагают коммунальной техникой, которую также необходимо перепрофилировать на дезинфекцию. Приоритет следует отдавать дезинфекции рынков и прилегающих территорий», - сказал Президент .

Глава государства отметил, что пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны.

«Должен быть обеспечен карантин для всех лиц, прибывающих любым видом транспорта из-за рубежа, в том числе из стран ЕАЭС. Важно усилить контроль за прибывающими чартерными рейсами. Нужно разработать и довести до всех граждан и бизнеса порядок действий на период ЧП и карантина. Следует предельно ясно разъяснить людям новый режим работы медицинских учреждений: когда вызывать врачей, как будет вестись работа по другим заболеваниям, кто должен пройти тест на коронавирус и за чей счет, кто подлежит изоляции, как будет осуществляться снабжение изолированных. Ответы на эти вопросы пока остаются неизвестными абсолютному большинству казахстанцев», - пояснил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

С полным текстом выступления Главы государства на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению можно здесь.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Коронавирус,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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