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    11:45, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Госканалы освободят от конкурса для включения в обязательный пакет операторов в РК

    телевидение
    Фото: pixabay.com

    В обязательный пакет кабельных операторов включено 17 каналов в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — У нас в обязательном пакете, то есть в пакете телеканалов, которые должны обязательно присутствовать у всех кабельных операторов, чтобы граждане нашей страны смотрели, их 17. Они все формируются на основе конкурсных процедур ежегодно. Но, исходя из международного опыта, мы поменяли эту структуру, теперь в числе 17 — 9 государственных каналов уже будут находиться, — сказал Канат Искаков на пленарном заседании Сената.

    По словам вице-министра, госканалы не будут участвовать в конкурсе.

     — И, соответственно, никаких документов сдавать не будут, потому что мы понимаем, что если государство платит за содержание каналов, то их доступность должна быть 100-процентной, поэтому в участии в конкурсе смысла мы не видим. Что касается остальных восьми претендентов, в первую очередь, при определении в составе обязательного пакета будут учитываться, конечно же, их контентная часть. Это содержательная часть, культурная часть, просветительская часть и весь контент должен соответствовать всем нашим законодательным нормам и традициям, нормам наших граждан. Поэтому мы усиление именно этих критериев включили для определения обязательного перечня каналов, — пояснил Канат Искаков.

     Ранее сообщалось, что Сенат РК одобрил закон о масс-медиа. 

     

    Теги:
    Сенат Связь, ТВ, IT СМИ Телевидение
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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