Госинспекции труда планируют расширить полномочия в Казахстане

— В целях дальнейшего усиления мер по обеспечению безопасных условий труда поручаю Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами разработать законодательные поправки в части наделения государственной инспекции труда расширенными функциями. Это будет способствовать усилению трудовой дисциплины и соблюдению безопасности труда, причем не только на крупных предприятиях, но и в сфере малого и среднего бизнеса, — сказал Бектенов.

Кроме того, Министерству труда поручено внедрить KPI по уровню производственного травматизма для руководителей крупных производств. Невыполнение данного показателя будет напрямую влиять на оплату труда руководства и возможность сохранения ими занимаемых должностей.

Бектенов также заявил, что текущий уровень промышленной безопасности на отдельных предприятиях страны имеет определенные риски.

— Они связаны с несвоевременной заменой изношенного оборудования, недостаточным производственным контролем и отсутствием современных систем безопасности. В первую очередь, это касается горнорудных, нефтегазодобывающих и химических предприятий. Данные отрасли промышленности следует держать на особом контроле. Необходимо строго соблюдать требования промышленной безопасности, регулярно обновлять оборудование и обучать персонал, — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр поручил проверить заведения общепита для контроля условий хранения и эксплуатации газовых баллонов.