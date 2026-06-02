Бектенов поручил проверить эксплуатацию газовых баллонов в кафе и ресторанах

— Особое внимание необходимо обратить на те организации сферы услуг, помещения которых пристроены или находятся в жилых домах. Акиматам, Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с Генеральной прокуратурой провести проверки заведений общественного питания для контроля условий хранения и эксплуатации газовых баллонов, — поручил он.

Вместе с тем, он заявил о необходимости акиматам регионов совместно с работодателями на постоянной основе проводить работу по заключению коллективных договоров.

Также, по словам Бектенова, необходимо обеспечить оформление договоров обязательного страхования работников от несчастных случаев, в том числе в строительной отрасли и сфере оказания услуг.

Напомним, в ночь с 26 на 27 февраля в кафе в Щучинске произошел взрыв газового баллона. Первоначально сообщалось о гибели шести человек.

Позже число жертв выросло до девяти. После скончались еще двое пострадавших, находившихся в реанимации.

Также сообщалось, что пятерых пострадавших при взрыве и пожаре в кафе Щучинска отправили в Астану. Четверо из них были доставлены в Национальный координационный центр экстренной медицины города Астаны самолетом, ещё один — наземным транспортом. Позже здесь скончался еще один пострадавший. Число погибших в пожаре в «Центре плова» выросло до 12 человек.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.