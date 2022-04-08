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    17:32, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Госинспектора труда оштрафовали на 1,8 млн тенге за взятку в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главного специалиста - государственного инспектора труда управления социального благосостояния Алматы осудили за получение взятки - его оштрафовали на 1 819 740 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Антикора, приговором Медеуского районного суда №2 главный специалист-государственный инспектор труда отдела контроля безопасности труда управления социального благосостояния по Алматы Капаров А.К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 366, частью 3, пунктом 4 УК.

    «Капаров А.К. неоднократно получал взятки в сумме до 150 000 тенге от представителей учебных центров, за беспрепятственное и ускоренное подписание сертификатов о прохождении курса по безопасности и охране труда. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 819 740 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора», - сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы.

    Приговор в законную силу не вступил.


    Теги:
    Борьба с коррупцией Закон и право Другие государственные органы Алматы Суды
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