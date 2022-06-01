1 Июня 2022 15:57

Госфинансирование науки за три года возросло на 70% - Президент РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«В целом, за последние три года государственное финансирование науки возросло на 70%. Изменен формат работы национальных научных советов. Их состав обновлен на 85% на основе объективных наукометрических показателей ученых. Заседания советов проходят в режиме онлайн, внедрен институт апелляции их решений.

Усилена комплексная поддержка молодых ученых. Последовательно увеличивается количество грантов для обучения по программам докторантуры. Повышена стипендия докторантов. Введены специальные гранты для постдокторантов.

Как итог, круг молодых ученых страны за последние два года расширился более чем на одну тысячу человек. В целях повышения квалификации ученых в мировых научных центрах выделяются гранты для прохождения стажировок», - сказал Президент.

Глава государства также отметил, что в целях достижения уровня финансирования науки, сопоставимого с развитыми странами, необходимо стимулировать частные инвестиции в НИОКР.

«Наряду с государственным бюджетом, средствами недропользователей и национальных компаний ключевым источником финансирования науки должны выступить крупный частный сектор – индустриальные корпорации и другие организации, - подчеркнул Президент. - При Фонде «Самрук-Казына» создан Центр научно-технологических инициатив. В его задачи входит системное сотрудничество с научным сообществом для внедрения научных разработок в производство».