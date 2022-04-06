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Госфинансирование фермеров увеличено в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
6 Апреля 2022, 13:15
Госфинансирование фермеров увеличено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году объем форвардных закупок увеличился в два раза. Об этом на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время наблюдается многократное удорожание товарно-материальных ценностей для сельскохозяйственного производства. В этой связи, в настоящее время прорабатывается вопрос доведения общего объема бюджетного кредитования до 140 млрд тенге с дополнительным увеличением объема финансирования весенне-полевых и уборочных работ на 70 млрд тенге. Через программу форвардных закупок Продовольственной контрактной корпорации обеспечено льготным кредитом в размере 80 млрд тенге. При этом в текущем году объем форвардных закупок увеличился в два раза», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр также сообщил, что по состоянию на 1 апреля по программе «Кен дала» профинансировано заявок на сумму 63,1 млрд тенге. Кроме того, Продкорпорация профинансировала заявки на сумму 57,2 млрд тенге. Прорабатывается вопрос выделения 20 млрд тенге на форвардные закупки для формирования запаса фуражного зерна в объеме 200 тысяч тонн. Обеспечивает сохранность поголовья скота и птицы в случае повторной засухи 2021 года. По данным акиматов, в 2022 году общая посевная площадь составит 23,1 млн га, что на 125 тысяч га больше, чем в 2021 году.

Мажилис   Минсельхоз   Сельское хозяйство   Финансы  
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