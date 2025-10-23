Госдолг США побил рекорд, впервые превысив 38 трлн долларов

По состоянию на 23 октября валовой государственный долг достиг 38 трлн долларов, которого удалось достичь чуть более чем через два месяца после того, как в середине августа государственный долг США впервые достиг 37 трлн, и менее чем через год после того, как в декабре 2024 года был преодолен порог в 36 трлн.

За последнее десятилетие государственный долг США стремительно вырос из-за старения населения и увеличения числа участников программ социального обеспечения и медицинской помощи. Еще одним ключевым фактором роста долга являются процентные расходы, связанные с обслуживанием федерального долга, которые увеличились из-за повышения процентных ставок, введённых для сдерживания инфляции, а также из-за роста самого долга.

Генеральный директор «Peter G. Peterson Foundation» Майкл Петерсон отметил, что расходы на обслуживание государственного долга растут: за последнее десятилетие они обошлись США примерно в 4 трлн долларов, а в ближайшие 10 лет составят около 14 трлн долларов. Он добавил, что процентные расходы «вытесняют важные государственные и частные инвестиции в наше будущее, нанося ущерб экономике каждого американца».

В последнем финансовом году, завершившемся 30 сентября, федеральное правительство столкнулось с дефицитом бюджета в размере примерно 1,8 трлн долларов, а прогнозируемый рост расходов на социальные программы и выплату процентов по долгам, как ожидается, приведет к еще большему дефициту в ближайшие годы.

Ожидается, что в этот период годовой дефицит бюджета вырастет примерно до 2,6 трлн долларов в 2035 году, а общий дефицит за следующее десятилетие увеличит государственный долг на 22,7 трлн долларов.

Ранее сообщалось, что долги американцев достигли рекордно высокого уровня.