    Госдолг Казахстана за 2025 год не превысил установленные ограничения — Минфин

    Государственный долг Казахстана в 2026 году насчитывает 36,4 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Об этом сообщили в Министерстве финансов, представляя депутатам отчет об исполнении бюджета за 2025 год.

    По словам вице-министра Даурена Темирбекова, сейчас государственный долг Казахстана составляет 36,4 трлн тенге, что равняется 22,8% к ВВП.

    Из этой суммы правительственный долг равен 21,8% к ВВП или 34,8 трлн тенге.

    — По состоянию на 1 января 2026 года фактические уровни индикаторов государственного долга и долга квазигоссектора не превышают заданных ограничений, установленных Концепцией управления государственными финансами, — сообщил Темирбеков в Мажилисе.

    Также дефицит республиканского бюджета в 2025 году составил 4,1 трлн тенге, или 2,5% к ВВП. Как уточнили в Минфине, его профинансировали в основном за счет внутренних источников.

    Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов назвал низким текущий уровень госдолга по отношению к в ВВП, что подтверждается оценками международных финансовых организаций «большой тройки».

