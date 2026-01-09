РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:03, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Госдеп США обновил рекомендации по зарубежным поездкам

    Государственный департамент США обновил рекомендации для граждан, планирующих зарубежные поездки, передает агентство Kazinform со ссылкой на РИА Новости.

    Госдеп США
    Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

    Для ряда стран, включая Россию, Украину и Беларусь, сохранен четвертый — максимальный — уровень опасности, который предполагает полный отказ от посещения.

    В ведомстве пояснили, что данный уровень присваивается государствам, где, по оценке американских властей, существуют серьезные угрозы безопасности. В таких странах возможности США по оказанию помощи своим гражданам существенно ограничены.

    — Эти страны опасны, и возможности США по оказанию помощи своим гражданам там ограничены. Не следует посещать их ни при каких условиях, — говорится в разъяснении Госдепартамента.

    В перечень стран с максимальным уровнем опасности также вошли Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Мьянма, Центральноафриканская Республика, Гаити, Иран, Ирак, Ливан, Ливия, Мали, Нигер, КНДР, Россия, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Украина, Венесуэла и Йемен.

    Ранее сообщалось, что США ввели визовый залог до $15 тысяч для граждан Центральной Азии. В утвержденном Государственным департаментом США списке из 38 стран проходят Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.

    Теги:
    Виза Мировые новости Путешествия Национальная безопасность США
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают