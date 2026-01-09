Госдеп США обновил рекомендации по зарубежным поездкам

Для ряда стран, включая Россию, Украину и Беларусь, сохранен четвертый — максимальный — уровень опасности, который предполагает полный отказ от посещения.

В ведомстве пояснили, что данный уровень присваивается государствам, где, по оценке американских властей, существуют серьезные угрозы безопасности. В таких странах возможности США по оказанию помощи своим гражданам существенно ограничены.

— Эти страны опасны, и возможности США по оказанию помощи своим гражданам там ограничены. Не следует посещать их ни при каких условиях, — говорится в разъяснении Госдепартамента.

В перечень стран с максимальным уровнем опасности также вошли Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Мьянма, Центральноафриканская Республика, Гаити, Иран, Ирак, Ливан, Ливия, Мали, Нигер, КНДР, Россия, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Украина, Венесуэла и Йемен.

Ранее сообщалось, что США ввели визовый залог до $15 тысяч для граждан Центральной Азии. В утвержденном Государственным департаментом США списке из 38 стран проходят Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.