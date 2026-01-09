Госдеп США обновил рекомендации по зарубежным поездкам
Государственный департамент США обновил рекомендации для граждан, планирующих зарубежные поездки, передает агентство Kazinform со ссылкой на РИА Новости.
Для ряда стран, включая Россию, Украину и Беларусь, сохранен четвертый — максимальный — уровень опасности, который предполагает полный отказ от посещения.
В ведомстве пояснили, что данный уровень присваивается государствам, где, по оценке американских властей, существуют серьезные угрозы безопасности. В таких странах возможности США по оказанию помощи своим гражданам существенно ограничены.
— Эти страны опасны, и возможности США по оказанию помощи своим гражданам там ограничены. Не следует посещать их ни при каких условиях, — говорится в разъяснении Госдепартамента.
В перечень стран с максимальным уровнем опасности также вошли Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Мьянма, Центральноафриканская Республика, Гаити, Иран, Ирак, Ливан, Ливия, Мали, Нигер, КНДР, Россия, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Украина, Венесуэла и Йемен.
Ранее сообщалось, что США ввели визовый залог до $15 тысяч для граждан Центральной Азии. В утвержденном Государственным департаментом США списке из 38 стран проходят Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.