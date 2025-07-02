Госаудит завершился наказанием 16 руководителей в сфере энергетики

По информации Высшей аудиторской палаты, аудит прошел в первой половине этого года. В результате были выявлены финансовые нарушения на 66 млн тенге, неэффективное планирование бюджетных средств – 2,2 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов – 104,8 млрд тенге, а также 72 процедурных нарушения, 35 системных недостатков.



В этой связи ВАП поручила объектам аудита рассмотреть вопрос ответственности сотрудников, которые не обеспечили соблюдение требований законодательства РК и внутренних нормативных документов.



В результате к дисциплинарной ответственности были привлечены 16 человек:

Министерство энергетики РК : директор департамента;

: директор департамента; АО «Самрук-Энерго» : генеральный директор ТОО «Ereymentau Wind Power»;

: генеральный директор ТОО «Ereymentau Wind Power»; АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» : управляющий директор по финансам – член правления, директор департамента цифрового обеспечения;

: управляющий директор по финансам – член правления, директор департамента цифрового обеспечения; ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» : заместитель генерального директора, начальник отдела бухгалтерского и налогового учета финансового департамента, директор административного департамента, начальник отдела по работе с энергопроизводящими организациями департамента рынка электроэнергии, директор юридического департамента;

: заместитель генерального директора, начальник отдела бухгалтерского и налогового учета финансового департамента, директор административного департамента, начальник отдела по работе с энергопроизводящими организациями департамента рынка электроэнергии, директор юридического департамента; АО «Алматинские электрические станции»: начальник управления подрядных работ департамента эксплуатации и ремонтов, начальник диспетчерского управления, и.о. управляющего директора по развитию и строительству, начальник отдела тарифов управления экономики.

Кроме того, были прекращены трудовые договоры с отдельными руководящими работниками ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».



Исполнение других поручений ВАП по итогам проведенного госаудита остается на контроле.