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    11:48, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Госаудит завершился наказанием 16 руководителей в сфере энергетики

    Во исполнение поручений Высшей аудиторской палаты 16 человек привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам аудита реализации государственной политики в сфере электроэнергетики. Об этом передает агентство Kazinform.

    аудит
    Фото: ВАП

    По информации Высшей аудиторской палаты, аудит прошел в первой половине этого года. В результате были выявлены финансовые нарушения на 66 млн тенге, неэффективное планирование бюджетных средств – 2,2 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов – 104,8 млрд тенге, а также 72 процедурных нарушения, 35 системных недостатков.

    В этой связи ВАП поручила объектам аудита рассмотреть вопрос ответственности сотрудников, которые не обеспечили соблюдение требований законодательства РК и внутренних нормативных документов.

    В результате к дисциплинарной ответственности были привлечены 16 человек:

    •  Министерство энергетики РК: директор департамента;
    • АО «Самрук-Энерго»: генеральный директор ТОО «Ereymentau Wind Power»;
    • АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности»: управляющий директор по финансам – член правления, директор департамента цифрового обеспечения;
    • ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»: заместитель генерального директора, начальник отдела бухгалтерского и налогового учета финансового департамента, директор административного департамента, начальник отдела по работе с энергопроизводящими организациями департамента рынка электроэнергии, директор юридического департамента;
    • АО «Алматинские электрические станции»: начальник управления подрядных работ департамента эксплуатации и ремонтов, начальник диспетчерского управления, и.о. управляющего директора по развитию и строительству, начальник отдела тарифов управления экономики.

    Кроме того, были прекращены трудовые договоры с отдельными руководящими работниками ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».

    Исполнение других поручений ВАП по итогам проведенного госаудита остается на контроле.

    Теги:
    Самрук-Энерго Минэнерго РК Высшая аудиторская палата РК Энергетика Аудит Финансы и бюджет Госаудит
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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