Госархстройконтроль будет участвовать в приемке строительных объектов – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разработан законопроект, направленный на усиление контроля в строительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По действующему законодательству проверки органов государственно-архитектурного контроля невозможны без наличия жалоб и ГАСК не участвует в приемке объектов в эксплуатацию. Поскольку на этапе строительства низка вероятность поступления жалоб, сейчас наблюдается явное пренебрежение застройщиками ослабленного контроля и объекты принимаются со строительными недоделками», – говорится в сообщении пресс-службы.

Для усиления государственного контроля разработан законопроект, содержащий такие безотлагательные меры, как: внедрение градостроительной экспертизы в целях исключения некачественного планирования застройки территории; внедрение планового контроля объектов на всех этапах строительства, начиная с рытья котлована до благоустроительных работ и участие ГАСК в приемке объектов в эксплуатацию; создание независимой государственной лабораторной службы для проведения лабораторного и технического обследования используемых материалов и качества выполненных работ.

«Главой государства в Послании 2021 года обозначена необходимость разработки новых стандартов комплексной застройки городов. В этой связи Министерством уже разработана первая редакция Стандартов качественного планирования территории городов и направлена на согласование в госорганы и организации. Стандарты станут простым и наглядным пособием проектирования компактной застройки с учетом формирования привлекательных и комфортных общественных пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Данные стандарты планируем утвердить в июне», – сказал министр Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства РК 1 февраля текущего года.