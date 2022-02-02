+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Госархстройконтроль будет участвовать в приемке строительных объектов – МИИР РК

2 Февраля 2022 11:38
Поделиться:
Госархстройконтроль будет участвовать в приемке строительных объектов – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разработан законопроект, направленный на усиление контроля в строительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие социальные объекты появятся в Акмолинской области
Мейрхат Касымбаев назначен председателем правления НК «КазАвтоЖол» Обратившуюся в суд акмолинку восстановили в очереди на социальное жилье Свыше 600 ОСИ создано в Алматы

«По действующему законодательству проверки органов государственно-архитектурного контроля невозможны без наличия жалоб и ГАСК не участвует в приемке объектов в эксплуатацию. Поскольку на этапе строительства низка вероятность поступления жалоб, сейчас наблюдается явное пренебрежение застройщиками ослабленного контроля и объекты принимаются со строительными недоделками», – говорится в сообщении пресс-службы.

Для усиления государственного контроля разработан законопроект, содержащий такие безотлагательные меры, как: внедрение градостроительной экспертизы в целях исключения некачественного планирования застройки территории; внедрение планового контроля объектов на всех этапах строительства, начиная с рытья котлована до благоустроительных работ и участие ГАСК в приемке объектов в эксплуатацию; создание независимой государственной лабораторной службы для проведения лабораторного и технического обследования используемых материалов и качества выполненных работ.

«Главой государства в Послании 2021 года обозначена необходимость разработки новых стандартов комплексной застройки городов. В этой связи Министерством уже разработана первая редакция Стандартов качественного планирования территории городов и направлена на согласование в госорганы и организации. Стандарты станут простым и наглядным пособием проектирования компактной застройки с учетом формирования привлекательных и комфортных общественных пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Данные стандарты планируем утвердить в июне», – сказал министр Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства РК 1 февраля текущего года.

Подписывайтесь на наш канал:

#Строительство   #МИИР РК  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Какие социальные объекты появятся в Акмолинской области
Мейрхат Касымбаев назначен председателем правления НК «КазАвтоЖол»
Обратившуюся в суд акмолинку восстановили в очереди на социальное жилье
Свыше 600 ОСИ создано в Алматы
Популярное
1 Глава государства провел совещание по вопросам противодействия коррупции
2 Предстоит полностью перезагрузить систему госслужбы - Касым-Жомарт Токаев
3 Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
4 Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области
5 Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане
6 В Нур-Султане задержаны лица, участвовавшие в январских беспорядках в других регионах
Читайте также
Недопущение удорожания стоимости жилья: какие меры предлагают в МИИР РК
Доступность приобретения жилья для простых граждан остается невысокой - Премьер-Министр РК
Глава государства провел совещание по вопросам противодействия коррупции
Предстоит полностью перезагрузить систему госслужбы - Касым-Жомарт Токаев
Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области
Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане
В Нур-Султане задержаны лица, участвовавшие в январских беспорядках в других регионах
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив