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    12:32, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Госаппарат обязан функционировать как единый механизм - Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все, кто сомневается в курсе Главы государства, должны уйти с занимаемых постов, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все, кто сомневается в курсе Главы государства, не справляется с работой, возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений Президента, мне кажется, должны уйти с занимаемых постов. Сейчас мы вступаем в решающий этап нашего развития. Госаппарат обязан функционировать как единый механизм. Только в таком случае мы обеспечим достижение поставленных целей», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Послание Президента-2021 Послание Президента РК
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