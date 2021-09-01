Госаппарат обязан функционировать как единый механизм - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все, кто сомневается в курсе Главы государства, должны уйти с занимаемых постов, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все, кто сомневается в курсе Главы государства, не справляется с работой, возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений Президента, мне кажется, должны уйти с занимаемых постов. Сейчас мы вступаем в решающий этап нашего развития. Госаппарат обязан функционировать как единый механизм. Только в таком случае мы обеспечим достижение поставленных целей», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.