Горящий автомобиль взорвался на дороге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на дороге сгорел автомобиль. Очевидцы сняли на видео момент его взрыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».





В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что пожар произошел 25 мая в 17:20 в Алатауском районе по проспекту Райымбека, около дома 550/12.

«В результате ДТП произошло возгорание автомашины марки «Volkswagen Passat» 1992 года выпуска. Специализированная пожарная часть-2 на АЦ-5-40 прибыла в 17:30 часов. Ликвидировано в 17:35, (5 минут с момента прибытия)», - проинформировали в ДЧС.

Отмечается, что огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. В этой связи ДЧС города рекомендует обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, не применять вместо предохранителей «жучки» и всегда иметь исправные огнетушители.



