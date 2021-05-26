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    02:52, 26 Май 2021 | GMT +6

    Горящий автомобиль взорвался на дороге в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на дороге сгорел автомобиль. Очевидцы сняли на видео момент его взрыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».



    В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что пожар произошел 25 мая в 17:20 в Алатауском районе по проспекту Райымбека, около дома 550/12.

    «В результате ДТП произошло возгорание автомашины марки «Volkswagen Passat» 1992 года выпуска. Специализированная пожарная часть-2 на АЦ-5-40 прибыла в 17:30 часов. Ликвидировано в 17:35, (5 минут с момента прибытия)», - проинформировали в ДЧС.

    Отмечается, что огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. В этой связи ДЧС города рекомендует обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, не применять вместо предохранителей «жучки» и всегда иметь исправные огнетушители.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Транспорт Видео Алматы Происшествия
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