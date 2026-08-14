Горячую воду отключат в Атырау на 10 дней

В Атырау временно приостановят подачу горячей воды. Изначально отключение планировалось на август, однако по неизвестной причине его перенесли на сентябрь, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ТОО «Атырау жылу жүйелері», подача горячей воды со всех тепловых пунктов города будет приостановлена с 2 по 12 сентября.

В пресс-службе коммунального предприятия не объяснили причину решения о временном отключении горячей воды.

Ранее сообщалось, что перебои с водоснабжением сохраняются в районах Алматы после отключения света.