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    Горячую воду отключат в Атырау на 10 дней

    В Атырау временно приостановят подачу горячей воды. Изначально отключение планировалось на август, однако по неизвестной причине его перенесли на сентябрь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вода
    Фото: pixabay

    По данным ТОО «Атырау жылу жүйелері», подача горячей воды со всех тепловых пунктов города будет приостановлена с 2 по 12 сентября.

    В пресс-службе коммунального предприятия не объяснили причину решения о временном отключении горячей воды.

    Ранее сообщалось, что перебои с водоснабжением сохраняются в районах Алматы после отключения света.

    Атырау Вода ЖКХ
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор