Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Горячую воду отключат в трех районах Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Мая 2023, 16:22
Горячую воду отключат в трех районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подачу горячего водоснабжения ограничат в некоторых зданиях и домах для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что ограничения будут в контурах улиц и жилых массивов:

с 5 по 9 июня: Свердлова – Таштитова – Хабаровоская – Орджоникидзе;

с 5 по 16 июня: Лавренева – Дунентаева - микрорайон Жулдыз-2 (частично);

с 12 по 16 июня: Суюнбая – Белякова – Казакпаева – Кожедуба; Кассина – Буденного – Бехтерева – Жумабаева; Клары Цеткин – Кустанайская – Спасская – Нурсая;

с 12 по 23 июня: Рихарда Зорге – Чехова – Молдагалиева – Акан Серы;

с 19 по 23 июня: Элеваторская – Щелково – Суюнбая; Таласская – Кассина – Дулатова – Монтина;

с 26 по 30 июня: Шахтинская – Демченко – Атбасарская – Аяз би; Рыскулова – Буровая – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1; Шекспира – Эйхе – Жайсан – Терешковой.


Алматы   Общество   Вода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Шторм ожидается в Казахстане
Шторм ожидается в Казахстане
Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО
Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Юные танцовщицы из Атырауской области  завоевали Гран-при международного конкурса
Юные танцовщицы из Атырауской области  завоевали Гран-при международного конкурса
Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
Более 200 млрд тенге планируют направить на модернизацию сельского здравоохранения в РК
Более 200 млрд тенге планируют направить на модернизацию сельского здравоохранения в РК