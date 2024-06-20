Горячую воду отключат должникам в Алматы
Долги за тепловую энергию коммунальщики Алматы намерены взыскивать с абонентов через суд и отключать их от горячего водоснабжения до полного погашения долгов.Общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление на сегодня достигла порядка 2,1 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Теперь ежедневно несколько десятков неплательщиков, которые имеют долги перед Алматинскими тепловыми сетями, лишатся доступа к горячей воде.
Необходимо отметить, что при отсутствии оплаты два и более месяцев потребитель переходит в категорию должника и получает уведомление о необходимости погасить задолженность.
Если должник так и не оплачивает долг, принимаются другие меры, в том числе отключение горячей воды.
— Ограничение подачи горячей воды должникам — это вынужденная мера. Предприятие вынуждено прибегать к такого рода мероприятиям, так как неуплата услуг теплоснабжения со стороны потребителей негативно влияет на обеспечение полноценной подготовки и надлежащего прохождения предстоящего отопительного сезона, — сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».
С начала текущего года в Алматы за неоплаченную теплоэнергию уже отключили 1 610 абонентов.
На сегодняшний день арест уже наложен на 1212 потребителей, не оплативших предприятию за отопление и горячую воду, арестовано 355 банковских счетов, запрещен выезд из Казахстана 165 гражданам, вовремя не погасившим платежи.
— Напоминаем, что взимание задолженностей за потребленную теплоэнергию путем удовлетворения судом поданных исков предусматривает арест на движимое и недвижимое имущество неплательщика, автотранспорт, банковские счета, введение ограничения на выезд за пределы страны, приостановление лицензий на все виды деятельности и оформление документов с госорганов. Кроме того, согласно действующему законодательству наличие задолженностей по коммунальным услугам (информация о должниках предоставляется по требованию государственного кредитного бюро) также учитывается при выдаче кредита. Подобные меры применяются исключительно в отношении злостных неплательщиков — до отключения от горячей воды и судебных тяжб представители компании обязательно информируют их о накопившейся задолженности, проводит ряд других профилактических мероприятий, — сообщили теловики.