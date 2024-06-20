Горячую воду отключат должникам в Алматы

Долги за тепловую энергию коммунальщики Алматы намерены взыскивать с абонентов через суд и отключать их от горячего водоснабжения до полного погашения долгов.Общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление на сегодня достигла порядка 2,1 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Теперь ежедневно несколько десятков неплательщиков, которые имеют долги перед Алматинскими тепловыми сетями, лишатся доступа к горячей воде.

Необходимо отметить, что при отсутствии оплаты два и более месяцев потребитель переходит в категорию должника и получает уведомление о необходимости погасить задолженность.

Если должник так и не оплачивает долг, принимаются другие меры, в том числе отключение горячей воды.

— Ограничение подачи горячей воды должникам — это вынужденная мера. Предприятие вынуждено прибегать к такого рода мероприятиям, так как неуплата услуг теплоснабжения со стороны потребителей негативно влияет на обеспечение полноценной подготовки и надлежащего прохождения предстоящего отопительного сезона, — сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

С начала текущего года в Алматы за неоплаченную теплоэнергию уже отключили 1 610 абонентов.

На сегодняшний день арест уже наложен на 1212 потребителей, не оплативших предприятию за отопление и горячую воду, арестовано 355 банковских счетов, запрещен выезд из Казахстана 165 гражданам, вовремя не погасившим платежи.