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    13:01, 11 Август 2023 | GMT +6

    Горячую воду на несколько дней отключат в одном из районов Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Часть зданий в Жетысуском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 14 по 19 августа будет отключено горячее водоснабжение в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории Жетысуского района в контуре улиц Первомайская нефтебаза – Геологов и микрорайон Кокжиек.

    «Ограничения вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». Приносим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - отметили в пресс-службе АлТС.

    Ранее сообщалось, что в четырех районах Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды.


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    Алматы Вода ЖКХ
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