Горячую воду на несколько дней отключат в одном из районов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Часть зданий в Жетысуском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 14 по 19 августа будет отключено горячее водоснабжение в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории Жетысуского района в контуре улиц Первомайская нефтебаза – Геологов и микрорайон Кокжиек.

«Ограничения вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». Приносим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - отметили в пресс-службе АлТС.

Ранее сообщалось, что в четырех районах Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды.