Горячую воду и отопление отключают должникам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Коммунальщики призывают жителей Алматы погасить долги за тепло и горячую воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день сумма общей задолженности потребителей перед предприятием за использованные горячую воду и отопление составляет порядка 1,7 млрд тенге. 972,01 млн тенге из них, или 57%, задолжало население. Причем только 30% от названной суммы причитается АлТС. Остальные 70% – поставщикам теплоэнергии», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Испытывая дефицит финансовых средств из-за неплательщиков, АлТС не может в полной мере исполнить свои обязательства перед производителями тепловой энергии, которые на эти деньги приобретают топливо для ее выработки на ТЭЦ и котельных, обеспечивают технологические процессы производства тепла, ремонтируют и модернизируют оборудование.

К началу текущего месяца долг АлТС перед производителями теплоэнергии составил 3,5 млрд тенге.

«Так как в комплексе неплатежи крайне отрицательно влияют на работу оборудования, минимизацию аварийных ситуаций, обеспечение функционирования всей городской системы теплоэнергоснабжения и ее подготовки к отопительному сезону, АлТС вынуждено использовать для взыскания долгов со злостных неплательщиков непопулярные меры. В их числе – перекрытие доступа к горячей воде», - заявили в ведомстве.

Между тем в компании предупредили, что если после извещения должники не реагируют, их объекты отключают от теплоэнергии, с передачей материалов в суды, чьими решениями на автотранспорт, денежные счета и другие ценности неплательщиков накладывается арест и ограничивается их выезд за пределы страны.

С начала года число отключаемых за долги квартир, особняков и прочих объектов составило 7 593. Их владельцы не оплатили за использованную теплоэнергию 887,96 млн тенге. Еще на 4 583 жителей города, имеющих перед предприятием в совокупности 1 354,13 млн тенге долгов, подали иски в судебные органы.

Решением судов под арест уже попало движимое и недвижимое имущество 207 неплательщиков, задолжавших тепловикам в общей сложности порядка 29 млн тенге, и 350 банковских счетов с 62 млн тенге. Выставлены ограничения на выезд из Казахстана 508 потребителям, не оплатившим счета на общую сумму в 88 млн тенге, а у 107 должников удержано из зарплат и иных видов доходов 15 млн тенге.

В рамках исполнительного производства дополнительно принимаются еще такие меры воздействия, как запрет на оформление документов с госорганов, приостановление лицензий на все виды деятельности, в том числе прав на вождение автомототранспорта, привлечение к административной или уголовной ответственности.

Кроме того, по требованию государственного кредитного бюро информация о должниках предоставляется финансовым организациям, и, принимая решение о возможности выдачи кредитов, они учитывают наличие долга по коммунальным услугам.